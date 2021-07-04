Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu coşkulu bir törenle açıldı

Alkışlar eşliğinde okulu gezen protokol, öğrencilerle bir araya gelerek sınıf içerisinde masalara oturdu. 3N Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven, yıllar sonra doğup büyüdüğü ilçede okul sırasında oturarak eski öğretmeniyle karşılıklı olması geçmişe götürdü. Açılışı gerçekleşen okul sayesinde bölgede yaşayan öğrenciler, 5 kilometre uzaklıktaki okula yürümek zorunda kalmayacak. Okulda müzik atölyesi, teknoloji sınıfı, basketbol sahası, kütüphane ve konferans salonu da bulunuyor. Ebru Yaşar’ın eşi işadamı Necat Gülseven tarafından yaptırılan okulun kurucu müdürlüğünü, işadamının ilkokul öğretmeni Bülent Özer üstlendi.