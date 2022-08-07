Ebru Şancı'nın zor günü! Büyük bir ağrıyla apar topar hastaneye koştu, neye uğradığını şaşırdı!

Eski manken Ebru Şancı, sosyal medyayı aktif kullanmayı seviyordu. Fakat en son 20 gün önce bir hastane paylaşımı yapıp ortadan kaybolmuştu. Herkes tarafından merak edilen Şancı, başına gelenleri ve yaşadığı zor günleri anlattı. Sosyal medya hesabından videolu paylaşımla sevenlerine açıklama yapan eski manken Ebru Şancı, bakın neler söyledi...