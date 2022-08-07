Ebru Şancı'nın zor günü! Büyük bir ağrıyla apar topar hastaneye koştu, neye uğradığını şaşırdı!
Eski manken Ebru Şancı, son zamanlarda gündemden düşmeyen isimler arasında... Galatasaray'ın Eyüpspor'a kiraladığı futbolcu eşi Alparslan Öztürk ile yaptığı paylaşımlar ile oldukça dikkat çekiyor. Yaptığı açıklamalar ise magazin gündemine bomba gibi düşüyor. Şancı, bu sefer yaşadığı sağlık sorunu hakkında sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Karnına saplanan ağrıyla neye uğradığını şaşıran Ebru Şancı, bakın neler anlattı...
Eski manken Ebru Şancı, sosyal medyayı aktif kullanmayı seviyordu. Fakat en son 20 gün önce bir hastane paylaşımı yapıp ortadan kaybolmuştu. Herkes tarafından merak edilen Şancı, başına gelenleri ve yaşadığı zor günleri anlattı. Sosyal medya hesabından videolu paylaşımla sevenlerine açıklama yapan eski manken Ebru Şancı, bakın neler söyledi...
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren en manken Ebru Şancı son olarak hastane yatağından bir paylaşım yaparak sevenlerini korkuttu.
Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Şancı 20 gündür ortalarda yoktu. Ebru Şancı başına gelenleri geçtiğimiz gün takipçileriyle paylaştı.
"Doktorların kıymetini bilin" diyen Şancı karnına saplanan ağrıyla baş edemeyince hastaneye koştu. Bağırsakları düğümlenen Şancı'ya hemen müdahale edildi.