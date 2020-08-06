Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş'un eski eşinden olay gönderme! Bakın neler yazdı

Son olarak ise Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin ise Ebru Şallı'nın kendisini eleştirenlere verdiği cevapla alay eden bir paylaşım yaptı.

Ebru Şallı, mayolu pozları için yapılan eleştirilere "Çok günah! Nedir bu düşmanlık? Ben her gün daha iyi olacağım. Çocuğumun istediğini yerine getireceğim" demişti.