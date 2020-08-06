Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş'un eski eşinden olay gönderme! Bakın neler yazdı
Tatil fotoğrafları nedeniyle eleştirilen Ebru Şallı'ya Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'den skandal bir gönderme geldi.
Geçtiğimiz Nisan ayında büyük bir acı yaşayarak oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, oğlunun vefatının ardından dış dünyayla bağını koparmış ve kendisini eve kapatmıştı. Son zamanlarda ise Şallı, tatil fotoğraflarıyla gündeme geldi.
Oğlunu kaybetmesinin ardından acısını içinde yaşayan Ebru Şallı, normal hayata dönmeye çalışırken eleştiriler yığıldı. Bazı takipçileri yaptıkları kötü yorumlarla Ebru'yu çileden çıkardı. Acılı anne, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımla yorumlara adeta ateş püskürdü.
Son olarak ise Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin ise Ebru Şallı'nın kendisini eleştirenlere verdiği cevapla alay eden bir paylaşım yaptı.
Ebru Şallı, mayolu pozları için yapılan eleştirilere "Çok günah! Nedir bu düşmanlık? Ben her gün daha iyi olacağım. Çocuğumun istediğini yerine getireceğim" demişti.
Gonca Derin ise dün akşam Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "Arkadaşlar hep mayoluyum diye eleştiriyorsunuz ama ölen ablamın vasiyetiydi. Marka olanlarla verdiği pozlar tamamıyla onun için... Canım ablam hep aklımdasın. Tövbe tövbe ya" dedi.Derin'in isim vermeden yaptığı bu skandal paylaşım Ebru Şallı'ya gönderme olarak yorumlanarak sosyal medyada gündem oldu.