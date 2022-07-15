Ebru Şallı'nın son paylaşımı sosyal medyada olay oldu! "Ebru'nun yüzüne ne oldu?"

Bir dönemin gözde mankenlerinden olan, kariyerine sunuculuk ile devam eden Ebru Şallı 2019 yılında Uğur Akkuş ile evlenmişti. Hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şallı'nın son fotoğrafına takipçileri " Ebru'nun yüzüne ne oldu" yorumunu yaptı. Kimi takipçileri güzel mankenin yüzüne dolgu yaptırdığını iddia etti. İşte haberin detayları...