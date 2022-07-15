Ebru Şallı'nın son paylaşımı sosyal medyada olay oldu! "Ebru'nun yüzüne ne oldu?"
Bir dönemin gözde mankenlerinden olan, kariyerine sunuculuk ile devam eden Ebru Şallı 2019 yılında Uğur Akkuş ile evlenmişti. Hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şallı yaşına rağmen fit vücuduyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Paylaşımlarıyla göz dolduran güzel mankenin son fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Yüzünün şişliğini fark eden takipçileri "Ebru'nun yüzüne ne oldu" yorumunu yaptı...
Bir dönemin gözde mankenlerinden olan, kariyerine sunuculuk ile devam eden Ebru Şallı 2019 yılında Uğur Akkuş ile evlenmişti. Hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şallı'nın son fotoğrafına takipçileri " Ebru'nun yüzüne ne oldu" yorumunu yaptı. Kimi takipçileri güzel mankenin yüzüne dolgu yaptırdığını iddia etti. İşte haberin detayları...
"Ebru'nun yüzüne ne oldu"
Ebru Şallı önceki gün Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin yüzündeki şişlik takipçilerinin 'Ebru'nun yüzüne ne oldu?' yorumlarını yağdırmasına neden oldu.
Son paylaşımı çok konuşuldu
Ebru Şallı dün sosyal medyada paylaştığı bu fotoğrafla çok konuşuldu. Kimileri, bu halini de çok beğendi, kimileri ise şaştı kaldı.
Dolgu mu yaptırdı?
Yüzünün şiştiğini fark eden takipçileri, 45 yaşındaki eski mankenin dudağına ve yanağına dolgu yaptırdığını iddia etti.