Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın mezarı taşınacak lenfoma nedeniyle hayatını kaybetmişti

Ses sanatçısı Onur Akay ise bu eleştirilere açıklık getirirken Pars Tan'ın mezarının taşınacağının da haberini duyurdu. Akay, Şallı'nın pilates videolarının önceden çekilmiş videolar olduğunu ifade etti. Akay'ın açıklamaları, şu şekilde yer aldı: