Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın mezarı taşınacak lenfoma nedeniyle hayatını kaybetmişti
Ebru Şallı ve Harun Tan, geçtiğimiz hafta oğulları Pars Tan'ı lenfoma hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Kilyos'a defnedilen Pars'ın mezarı 1 yıl sonra Zincirlikuyu'daki aile kabristanına defnedilecek.
Geçtiğimiz hafta 1 yıldır lenfoma hastalığıyla mücadele eden Ebru Şallı ve Harun Tan'ın oğulları Pars Tan, hayatını kaybetti. Acı haber kısa sürede yayıldı ve sosyal medyada oğlu Pars'ın hastalıkla mücadelesine rağmen son ana kadar pilates videosu yayımlayan Ebru Şallı, eleştirilerin hedefi haline geldi.
Ses sanatçısı Onur Akay ise bu eleştirilere açıklık getirirken Pars Tan'ın mezarının taşınacağının da haberini duyurdu. Akay, Şallı'nın pilates videolarının önceden çekilmiş videolar olduğunu ifade etti. Akay'ın açıklamaları, şu şekilde yer aldı:
''Paylaşımlarının çoğu eskiydi. Oğlu iyileşmeden evlenmeyi kabul etmemiş, iyileşince ise mutluluktan havalara uçarak dünyaevine girmişti. Ancak 3 ay önce Pars’ın rahatsızlığı yeniden nüksetti ve hayata tutunamadı.''
Akay, bu açıklamasının aynı sıra Pars Tan'ın neden Kilyos'a gömüldüğünü de anlatıp mezarın 1 sene sonra taşınacağını dile getirdi.