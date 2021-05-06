Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan geçer diye düşünüp ağrılarını söylememiş yürek yakan sözler
Ebru Şallı, yaşamını yitiren oğlu Pars Tan'a lenfoma teşhisinin koyulduğu ilk anı, tedavi sürecini ve yaşadığı zorlu dönemi anlattı.
Ebru Şallı, Gökhan Çınar’ın hazırlayıp sunduğu, Exxen'de yayınlanan 'Katarsis'a konuk oldu. Nisan 2020'de oğlu Pars’ı yaklaşık üç yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle kaybeden Şallı, programda gözyaşlarına hakim olamadı.
Ebru Şallı oğluyla ilgili hislerini şöyle anlattı:
"Tanıyan Pars’tan çok etkilenirdi. 'Bu nasıl bir çocuk' derlerdi. Gerçek bir melekti. Bu hayatta bir melek doğurmuşum ve dokuz yıl bir melek ile yaşamışım. Kimseyi kıramaz, azıcık üzüldüğü an onu toparlamaya çalışır, müthiş bir sevgi çıkıyordu içinden. Pars hep başkaydı."
Pars'ın boyun ağrısı yaşaması üzerine tetkikler için hastaneye gittiklerini belirten Şallı, doktorların bir hafta çabalarına rağmen tam olarak sorunun ne olduğunu bulamadıklarını, kan tahlillerinin iyi çıkmasına rağmen ağrısında bir değişiklik olmadığını anlattı.
Şallı açıklamasında şunları söyledi:
"Ultrasonda da çıkmadı. MR çekildi, o zaman öğrendik. İlk duyduğunuz an bir annenin ya da babanın dünyasının yıkıldığı an. Çok büyük bir acı.''