Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan geçer diye düşünüp ağrılarını söylememiş yürek yakan sözler

Ebru Şallı oğluyla ilgili hislerini şöyle anlattı:

"Tanıyan Pars’tan çok etkilenirdi. 'Bu nasıl bir çocuk' derlerdi. Gerçek bir melekti. Bu hayatta bir melek doğurmuşum ve dokuz yıl bir melek ile yaşamışım. Kimseyi kıramaz, azıcık üzüldüğü an onu toparlamaya çalışır, müthiş bir sevgi çıkıyordu içinden. Pars hep başkaydı."