Ebru Şallı'nın oğlu Pars için yaptığı fedakarlık ortaya çıktı! Yürek yakan detay
Oğlu Pars'ın vefat haberiyle yıkılan eski manken Ebru Şallı hakkında ortaya çıkan bir detay yürek burktu. Şallı'nın çocuğunun iyileşmesi için 1 yıl boyunca ilik verdiği ortaya çıktı.
Ünlü pilates eğitmeni Ebru Şallı ve eksi eşi Harun Tan'ın çocuğu Pars, lenfoma hastalığından dolayısıyla 17 Nisan günü vefat etti. Herkesi derin yasa boğan bu vefat haberinin ardından Ebru Şallı'nın evladı Pars için yaptıkları yürekleri burktu.
"Pars'a kemik iliği verdi": Şallı'nın, iki senedir hasta olan 9 yaşındaki Pars'a kemik iliği verdiği öğrenildi. Pars için kendi kemik iliği uyduktan sonra nakil işlemlerine eşi Uğur Akkuş ile başlayan Ebru Şallı, geçtiğimiz ağustos ayında hastaneye yattı. Bu zor nakil işleminden sonra Pars, tedaviye yanıt verdi fakat hastalığı tekrar nüksetti.
"Taziye mesajlarına geri dönüş yapmadı": 2 evladı olan Ebru Şallı, kendisine gelen taziye mesajlarına henüz geri dönüş yapmadı. Şallı, bu zorlu süreci oğlunun eşyalarıyla zaman geçirerek atlatmaya çalışıyor.
Ebru Şallı, Instagram hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı oğluyla yıllar önce yaptığı programdaki görüntüleri paylaşarak kutladı.