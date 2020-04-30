Ebru Şallı'nın oğlu Pars için yaptığı fedakarlık ortaya çıktı! Yürek yakan detay

Ünlü pilates eğitmeni Ebru Şallı ve eksi eşi Harun Tan'ın çocuğu Pars, lenfoma hastalığından dolayısıyla 17 Nisan günü vefat etti. Herkesi derin yasa boğan bu vefat haberinin ardından Ebru Şallı'nın evladı Pars için yaptıkları yürekleri burktu.