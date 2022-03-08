Ebru Şallı'nın oğlu Beren 18 yaşına bastı Instagram'ı yıktı yakışıklı Beren Tan'ın son hali olay
Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan Beren Tan 18 yaşına bastı. Yakışıklılığı ile dikkat eken Beren Tan'ın son halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları 'Doğan büyüyor' demekten kendini alamadı.
10 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma yüzünden kaybeden Ebru Şallı teselliyi büyük oğlu Beren Tan'da bulmuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Şallı hayatına kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor. Daha öncede verdiği bir röportajda gözleri dolarak "Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor. Ayakta durmak zorundayım eşim var başka çocuklarımız da var." diyen Ebru Şallı 18 yaşına basan oğlu Beren'in doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu.
Oğlunun bebeklik fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, takipçilerin hüzünlendirdi. Yakışıklılığı ile dikkat çeken Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan sosyal medyada ilgi odağı oldu...
Evlat acısı yaşayan ve zor günler geçiren Ebru Şallı teselliyi büyük oğlu Beren Tan'da bulmuştu.10 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma yüzünden kaybeden Ebru Şallı büyük oğlu Beren Tan'a sıkı sıkıya sarıldı.
Ebru Şallı, Harun Tan ile evliliğinden olan iki oğlundan küçüğü Pars'ı çok acı bi şekilde kaybetmesinin ardından hayata kaldığı yerden devam etmeye çalışan Ebru Şallı paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.