Ebru Şallı'nın oğlu Beren 18 yaşına bastı Instagram'ı yıktı yakışıklı Beren Tan'ın son hali olay

10 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma yüzünden kaybeden Ebru Şallı teselliyi büyük oğlu Beren Tan'da bulmuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Şallı hayatına kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor. Daha öncede verdiği bir röportajda gözleri dolarak "Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor. Ayakta durmak zorundayım eşim var başka çocuklarımız da var." diyen Ebru Şallı 18 yaşına basan oğlu Beren'in doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu.