Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan şaşırtan itiraf! 'Ebru'nun yüzüne bile bakmadım'
YouTube'da Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'u konuk aldı. Akkuş, Şallı ile ilk kez nasıl tanıştıklarını anlattı. İlginç itiraflar var.
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda sade bir törenle evlendi. O zamandan bu zamana kadar da ikilinin mutlu bir birliktelikleri var. Bu mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde YouTube'da anlatan ikiliden Uğur Akkuş, nasıl tanıştıklarına dair hikayeyle ise herkesi şaşırttı.
Uğur Akkuş, Ebru Şallı'yı ilk kez keşfettiği günü şu sözlerle anlattı:
''Suudi Arabistan'ın Riyad çöllerindeyken birden Ebru Şallı'nın 'Nefes al, nefes ver' sesini duydum. Gerçekten çöldeydim ama oraya büyük bir otel yapmışlardı, iş toplantısındaydım. O otelin spor salonuna indim.''
''Koşu bandındayken bir kadın gördüm. Pilates yapıyor ama bir yerden de Türkçe konuşuyor birisi... Kadının Türk olduğunu düşündüm. Yanına gidip 'Türk müsünüz?' diye sordum.''
''Arap olduğunu öğrendim. Bana ekranı gösterip 'Bu Ebru Şallı, çok ünlü Türk sporcu' dedi. Ben de hemen internette Ebru'yu arattım."