Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan şaşırtan itiraf! 'Ebru'nun yüzüne bile bakmadım'

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda sade bir törenle evlendi. O zamandan bu zamana kadar da ikilinin mutlu bir birliktelikleri var. Bu mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde YouTube'da anlatan ikiliden Uğur Akkuş, nasıl tanıştıklarına dair hikayeyle ise herkesi şaşırttı.