Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş 8 yıl hapis cezası aldı mı? İşte ilk açıklama

Takdir edilmelidir ki tüm dünyada rekabetin her geçen gün daha da kızıştığı ve arttığı bir ticari hayatın içerisinde son derece aktif olup, sürekli bir şekilde ülke ekonomisine katkı sağlayan, istihdam yaratan işleri yapan bir iş adamının, zaman zaman bazı uyuşmazlıklar içerisine girmesi son derece doğal olup bu durum hayatın olağan akışı içerisinde kaçınılmaz ve normaldir."