Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş 8 yıl hapis cezası aldı mı? İşte ilk açıklama
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un 2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürüldü. Konu hakkında basın açıklaması yapan Akkuş'un avukatı "Herhangi bir kesinleşmiş herhangi bir mahkeme kararı yoktur" dedi.
Türkiye'de Körfez sermayesine başta emlak olmak üzere yatırım danışmanlığı hizmetleri veren Uğur Akkuş'un 2011'de Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı yönündeki iddialarla ilgili yargılandığı davada Akkuş'un 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığı iddia edildi.
Kısa sürede gündem olan Uğur Akkuş cephesinden ilk açıklama geldi. 16 Kasım tarihinde görülen duruşmada verilen kararın çarptırıldığını ileri süren Akkuş'un avukatları basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Müvekkilimiz Uğur Akkuş, ticari hayatta tüm Türkiye'ye mal olmuş ünlü bir iş adamıdır. Yaptığı işler ve gerek ekonomik gerek sosyal hayatta Türkiye Cumhuriyeti'ne kattıkları ile ticari hayatta ve iş dünyasında önde gelen isimlerden biridir. AS Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, yapmış olduğu bir ticari yatırımda ortaklık ilişkisi kurduğu taraflar ile girdiği iş ilişkisi çerçevesinde ticari hayatın son derece olağan bir sonucu olarak mevcut ortaklık ile alakalı bir takım uyuşmazlıklar yaşamıştır.
Takdir edilmelidir ki tüm dünyada rekabetin her geçen gün daha da kızıştığı ve arttığı bir ticari hayatın içerisinde son derece aktif olup, sürekli bir şekilde ülke ekonomisine katkı sağlayan, istihdam yaratan işleri yapan bir iş adamının, zaman zaman bazı uyuşmazlıklar içerisine girmesi son derece doğal olup bu durum hayatın olağan akışı içerisinde kaçınılmaz ve normaldir."