Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım ölen oğlunun doğum gününü kutladı
Ebru Şallı, geçen nisan ayında hayatını kaybeden oğlu Pars'ın doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Şallı'nın, "Seni tarifsiz özlüyorum. Buluşacağız Ponçiğim benim, kavuşacağız." sözleri yürek yaktı.
Ebru Şallı’nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen küçük oğlu Pars, iki yıl mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenik düştü ve 17 Nisan’da hayatını kaybetti.
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Aylardır zor günleri atlatmaya çalışan Şallı, oğlu Pars’ın doğum günü olması nedeniyle Instagram hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı. Oğlu Pars ile çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
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Eski manken, paylaşımına; "Ponçiğim benim, seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlum oldun, iyi ki seni doğurdum. Bana yaşattığın her an için sana minnettarım."
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"Her zaman şükrediyorum senin annen olduğum için. 9 yıl ben bir melekle yaşadım. Gerçek bir meleğin nefes aldığını gördüm ben."
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