Ebru Şallı'dan sosyal medya paylaşımı eleştirilerine yanıt
Son dönemdeki sosyal medya paylaşımları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Şallı, bu konuyla ilgili sorular üzerine "Söyleyecek hiçbir şey yok" dedi.
Birlikte çıktıkları Bodrum tatilini noktalayan Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, önceki gece İstanbul’da görüntülendi. Etiler’deki bir güzellik merkezi, çiftin isteği üzerine gece saat 00.30’da kapılarını açtı.
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Merkezde yaptırdıkları uygulamanın ardından geç saatlerde el ele dışarı çıkan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, “Cilt bakımı yaptırdık” dedi.
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Ebru Şallı, bakım için neden gece saatlerini tercih ettiklerini ise şöyle açıkladı: “Pandemiden dolayı kalabalık yerlere girilmiyor, o yüzden bu saatte geldik.”
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Lenf kanseriyle mücadele eden 9 yaşındaki oğlu Pars’ı geçtiğimiz nisan ayında kaybeden Ebru Şallı, muhabirlerin “Nasılsınız?” sorusuna da “İyi olmaya çalışıyoruz” yanıtını verdi.
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