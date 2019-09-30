Ebru Şallı'dan evlilik itirafı! Uğur Akkuş evlilik sözleşmesi imzalatmış
Geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayı'nda sevgilisi Uğur Akkuş ile evlenen Ebru Şallı'dan evlilik itirafı geldi.
Ebru Şallı, 2017 yılından beri beraber olduğu sevgilisi Uğur Akkuş ile geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayı'nda sade bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. Şallı'nın düğününde sade olmayan tek detay tektaş yüzüğü ise dikkatleri üzerinde toplamıştı. Şallı'nın 1 milyon TL'ye yakın bir fiyatta olduğu söylenen tektaşı çok konuşulurken yaptığı evlilik itirafı şaşırttı.
Ebru Şallı, düğünün ardından Watergarden İstanbul’da gerçekleşen kadınlara yönelik bir festivalde sevenleriyle buluştu. Festivale katılanlar, Şallı'nın yüzüğünü görmek için adeta birbirleri için yarışırken Şallı, ''Neden yurt dışında evlenmediniz?'' sorusuna şu şekilde açıklık getirdi:
''Aslında yurtdışında evlenmek daha kolay ve pratik olurdu. Ancak ailelerimiz yanımızda olsun istedik. Uğur da ben de aileye çok önem veriyoruz. Bu yüzden evliliğim sürpriz değil, uzun zamandır planlıyorduk. Çocuklarımla da Uğur'un arası çok iyi.''
Ebru Şallı'nın evlilik itirafı ise herkesi şaşırttı. Uğur Akkuş’un kendisine evlilik sözleşmesi imzalattığını söyleyen Şallı, "Benim tarafımdan bir talep olmadı ama Uğur bana bir sözleşme sundu. Ben de imzaladım. Ne olduğunu söyleyemem ama çok tatlı bir sözleşme" diyerek evlilik sözleşmesi imzaladığını itiraf etti.