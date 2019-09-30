Ebru Şallı'dan evlilik itirafı! Uğur Akkuş evlilik sözleşmesi imzalatmış

Ebru Şallı'nın evlilik itirafı ise herkesi şaşırttı. Uğur Akkuş’un kendisine evlilik sözleşmesi imzalattığını söyleyen Şallı, "Benim tarafımdan bir talep olmadı ama Uğur bana bir sözleşme sundu. Ben de imzaladım. Ne olduğunu söyleyemem ama çok tatlı bir sözleşme" diyerek evlilik sözleşmesi imzaladığını itiraf etti.