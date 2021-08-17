Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş'a 300 bin liralık doğum günü hediyesi
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'a doğum günü için tam 300 bin TL'lik bir hediye seçti.
Sunucu Ebru Şallı Akkuş eşi Uğur Akkuş’a Bodrum'da bir teknede arkadaşlarıyla beraber sürpriz doğum günü düzenlendi. İkili, arkadaşlarına mutluluk pozları verirken Ebru Şallı'nın, eşine yaklaşık 300 bin TL değerinde ünlü bir marka saat hediye ettiği öğrenildi.
Eski manken Ebru Şallı, iş insanı eşi Uğur Akkuş'a sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.
Şallı, iki yıl süren birlikteliğin ardından Eylül 2019'da dünyaevine girdiği Uğur Akkuş için yaptığı hazırlıkları bir bir paylaştı.
"Mutlu yaşlar Uğur'um"
Hazırlık anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Ebru Şallı'nın eşi için yaptırdığı pasta dikkat çekti. Akkuş için eşi Ebru Şallı’nım yaptırdığı pasta ilgi odağı oldu. Deniz ve tekne temalı bir pasta yaptıran Şallı, üstüne "Mutlu yaşlar Uğur'um" yazdırdı.