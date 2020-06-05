Ebru Şallı vefat eden oğlu Pars Tan ile fotoğrafını paylaştı herkesi duygulandırdı

Ebru Şallı vefat eden oğlu Pars Tan ile fotoğrafını paylaştı herkesi duygulandırdı
16 Nisan'da hayatını lenfoma nedeniyle kaybeden oğlu Pars ile fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, yazdığı not ile duygulandırdı.
Ebru Şallı, Harun Tan ile birlikteliğinden olan 9 yaşındaki oğlunu geçtiğimiz Nisan ayında kaybetti. 2 yıldır lenfoma tedavisi gören Pars Tan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acılı anne Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yeni yaptığı paylaşımıyla ise herkesi duygulandırdı.
Zaman zaman oğluyla mutfağa girerek onun sevdiği tarifleri yapan Ebru Şallı, Pars ile kurabiye yaparken çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Şallı, yeni paylaşımına yazdığı şu notla herkesi derinden etkiledi:
"Mutfaklar bomboş artık. Dünle beraber gitti, cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Rumi, Ponçiğin istediğini yerine getireceğim. Bugün biraz edin beni."
Ebru Şallı'nın yürek burkan paylaşımına birçok ünlü isim de yorum yaptı. Yakın arkadaşı Demet Şener ise şunları yazdı: