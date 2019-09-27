Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Çırağan Sarayı'nda evlendi! Tektaşın büyüklüğü olay oldu
Ebru Şallı, iki yıldır beraber olduğu sevgilisi Uğur Akkuş ile Çırağan Sarayı'nda evlendi, tektaşı herkesin dikkatini çekti.
2017 Yılından beri beraber olan eski manken Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, dün akşam Çırağan Sarayı'nda sade bir törenle dünyaevine girdi. 50 kişinin katıldığı törende herkesin dikkatini çeken ise Ebru Şallı'nın parmağındaki tektaş oldu.
Ebru Şallı, Cengiz Abazoğlu'nun özel tasarım olarak hazırladığı gelinliği giyerken Uğur Akkuş ise Tom Ford tarafından özel dikilen bir damatlık giydi. Ebru Şallı, sosyal medya hesabı Instagram'a düğüne dair fotoğraflar koyunca ise herkes Şallı'nın parmağındaki tektaşa odaklandı.
Ebru Şallı'nın düğün töreni oldukça sade olsa da parmağındaki tektaş oldukça sadelikten uzak, büyük bir yüzük olunca en çok dikkat çeken o oldu. Şallı'nın yüzüğünün değeri ise henüz bilinmiyor.
Öte yandan ikiliye daha önce sorulan evlilik sözleşmesi sorularına Ebru Şallı, ''Bana daha bir şey gelmedi. Aşkta sözleşme olmaz" diyerek cevap vermişti.