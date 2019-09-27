Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Çırağan Sarayı'nda evlendi! Tektaşın büyüklüğü olay oldu

Ebru Şallı'nın düğün töreni oldukça sade olsa da parmağındaki tektaş oldukça sadelikten uzak, büyük bir yüzük olunca en çok dikkat çeken o oldu. Şallı'nın yüzüğünün değeri ise henüz bilinmiyor.

İşte düğünden o anlar