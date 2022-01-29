'Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş ABD'ye kaçtı' iddiası 30 milyon dolarlık dolandırıcılık vurgunu

Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş hakkında şoke eden bir dolandırıcılık iddiası gündeme geldi. 2019 yılında nikah masasına oturan Ebru Şallı ve iş iadamı eşi Uğur Akkuş'un 30 milyon dolarlık bir vurgunun ortaya çıkmasıyla ABD'ye kaçtıkları konuşuluyor. Dolandırıcılığın ortaya çıkması nedeniyle Akkuş'un evi ile ofisine haciz gittiği, çiftin apar topar ABD’ye kaçtığı iddia edildi. İşte tüm detaylar...