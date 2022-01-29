'Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş ABD'ye kaçtı' iddiası 30 milyon dolarlık dolandırıcılık vurgunu
Ebru Şallı’nın iş adamı eşi Uğur Akkuş'un Kuveytlilere 30 milyon dolarlık hayali arsa satışıyla büyük vurgun yaptığı ve dolandırıcılığın ortaya çıkmasıyla Akkuş'un evi ile ofisine haciz gittiği çiftin ABD’ye kaçtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş hakkında şoke eden bir dolandırıcılık iddiası gündeme geldi. 2019 yılında nikah masasına oturan Ebru Şallı ve iş iadamı eşi Uğur Akkuş'un 30 milyon dolarlık bir vurgunun ortaya çıkmasıyla ABD'ye kaçtıkları konuşuluyor. Dolandırıcılığın ortaya çıkması nedeniyle Akkuş'un evi ile ofisine haciz gittiği, çiftin apar topar ABD’ye kaçtığı iddia edildi. İşte tüm detaylar...
'Araziyi helikopterle gezdirip gösterdikten sonra 12 milyon dolara hayali bir şekilde sattı' iddiası
İki çocuğunun annesi Gonca Sağlam'dan 2018 yılında boşandıktan bir yıl sonra Ebru Şallı ile hayatını birleştiren Uğur Akkuş'un, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddia edildi. Uğur Akkuş'un, Kuveyt Öksüzler Vakfı'na tahsis edilen bir şirkete, Çeşme'deki Şehitler Vakfı'na ait bir araziyi helikopterle gezdirip gösterdikten sonra 12 milyon dolara hayali bir şekilde sattığı öne sürüldü.
Uğur Akkuş'un hayali arazi satışı yoluyla milyonlarca dolar kazandığı iddiasının yer aldığı Posta gazetesine göre; Uğur Akkuş, Kuveyt Öksüzler Vakfı adına çalışan Kuveyt merkezli bir şirkete Çeşme’deki bir araziyi helikopterle gösterdi ve ardından hayali olarak sattı.
İhtiyati haciz kararı
İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Kuveytli yatırımcı Alshaab Gate Real Estate Company ve Altanmya İnternational İnvestment Company şirket yetkililerinin müşteki olduğu dosyada, yazılı emir yoluyla bozma kararı verildi. Dolandırıcılık ve mal kaçırma iddiasıyla açılan davada ihtiyati haciz kararı alındı.