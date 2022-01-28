'Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş 30 milyonluk dolandırıcılık vurgunundan sonra ABD'ye kaçtı' iddiası
Ebru Şallı’nın iş insanı eşi Uğur Akkuş'un 30 milyon dolarlık bir vurgun yaptığı ve bu nedenle Akkuş'un evi ile ofisine haciz gittiği, çiftin ABD’ye kaçtığı iddia edildi.
2019 yılında nikah masasına oturan Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş hakkındaki şoke eden bir dolandırıcılık iddiası ortaya atıldı. Ebru Şallı’nın iş insanı eşi Uğur Akkuş'un 30 milyon dolarlık bir vurgun yaptığı ve bu nedenle Akkuş'un evi ile ofisine haciz gittiği, çiftin apar topar ABD’ye kaçtığı iddia edildi. İşte detaylar...
'Araziyi helikopterle gezdirip gösterdikten sonra 12 milyon dolara hayali bir şekilde sattı' iddiası
İki çocuğunun annesi Gonca Sağlam'dan 2018 yılında boşandıktan bir yıl sonra Ebru Şallı ile hayatını birleştiren Uğur Akkuş'un, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddia edildi. Uğur Akkuş'un, Kuveyt Öksüzler Vakfı'na tahsis edilen bir şirkete, Çeşme'deki Şehitler Vakfı'na ait bir araziyi helikopterle gezdirip gösterdikten sonra 12 milyon dolara hayali bir şekilde sattığı öne sürüldü.
Uğur Akkuş'un hayali arazi satışı yoluyla milyonlarca dolar kazandığı iddiasının yer aldığı Posta gazetesine göre; Uğur Akkuş, Kuveyt Öksüzler Vakfı adına çalışan Kuveyt merkezli bir şirkete Çeşme’deki bir araziyi helikopterle gösterdi ve ardından hayali olarak sattı.
İhtiyati haciz kararı
İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Kuveytli yatırımcı Alshaab Gate Real Estate Company ve Altanmya İnternational İnvestment Company şirket yetkililerinin müşteki olduğu dosyada, yazılı emir yoluyla bozma kararı verildi. Dolandırıcılık ve mal kaçırma iddiasıyla açılan davada ihtiyati haciz kararı alındı.