'Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş 30 milyonluk dolandırıcılık vurgunundan sonra ABD'ye kaçtı' iddiası

2019 yılında nikah masasına oturan Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş hakkındaki şoke eden bir dolandırıcılık iddiası ortaya atıldı. Ebru Şallı’nın iş insanı eşi Uğur Akkuş'un 30 milyon dolarlık bir vurgun yaptığı ve bu nedenle Akkuş'un evi ile ofisine haciz gittiği, çiftin apar topar ABD’ye kaçtığı iddia edildi. İşte detaylar...