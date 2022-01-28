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'Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş 30 milyonluk dolandırıcılık vurgunundan sonra ABD'ye kaçtı' iddiası

'Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş 30 milyonluk dolandırıcılık vurgunundan sonra ABD'ye kaçtı' iddiası

Ebru Şallı’nın iş insanı eşi Uğur Akkuş'un 30 milyon dolarlık bir vurgun yaptığı ve bu nedenle Akkuş'un evi ile ofisine haciz gittiği, çiftin ABD’ye kaçtığı iddia edildi.

'Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş 30 milyonluk dolandırıcılık vurgunundan sonra ABD'ye kaçtı' iddiası

2019 yılında nikah masasına oturan Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş hakkındaki şoke eden bir dolandırıcılık iddiası ortaya atıldı. Ebru Şallı’nın iş insanı eşi Uğur Akkuş'un 30 milyon dolarlık bir vurgun yaptığı ve bu nedenle Akkuş'un evi ile ofisine haciz gittiği, çiftin apar topar ABD’ye kaçtığı iddia edildi. İşte detaylar...

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'Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş 30 milyonluk dolandırıcılık vurgunundan sonra ABD'ye kaçtı' iddiası

'Araziyi helikopterle gezdirip gösterdikten sonra 12 milyon dolara hayali bir şekilde sattı' iddiası

 İki çocuğunun annesi Gonca Sağlam'dan 2018 yılında boşandıktan bir yıl sonra Ebru Şallı ile hayatını birleştiren Uğur Akkuş'un, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddia edildi. Uğur Akkuş'un, Kuveyt Öksüzler Vakfı'na tahsis edilen bir şirkete, Çeşme'deki Şehitler Vakfı'na ait bir araziyi helikopterle gezdirip gösterdikten sonra 12 milyon dolara hayali bir şekilde sattığı öne sürüldü.

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'Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş 30 milyonluk dolandırıcılık vurgunundan sonra ABD'ye kaçtı' iddiası

Uğur Akkuş'un hayali arazi satışı yoluyla milyonlarca dolar kazandığı iddiasının yer aldığı Posta gazetesine göre; Uğur Akkuş,  Kuveyt Öksüzler Vakfı adına çalışan Kuveyt merkezli bir şirkete Çeşme’deki bir araziyi helikopterle gösterdi ve ardından hayali olarak sattı.

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'Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş 30 milyonluk dolandırıcılık vurgunundan sonra ABD'ye kaçtı' iddiası

İhtiyati haciz kararı

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Kuveytli yatırımcı Alshaab Gate Real Estate Company ve Altanmya İnternational İnvestment Company şirket yetkililerinin müşteki olduğu dosyada, yazılı emir yoluyla bozma kararı verildi. Dolandırıcılık ve mal kaçırma iddiasıyla açılan davada ihtiyati haciz kararı alındı.

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