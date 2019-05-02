Ebru Şallı Uğur Akkuş ilişkisinde eski eş krizi
Aşkları 2017 yılının yaz aylarında başlayan Ebru Şallı ile iş adamı nişanlısı Uğur Akkuş'un ilişkisinde ilk kriz çıktı.
2017 yılından beri birlikte olan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çiftinin arasını 'eski eş krizi' açtı. Evlilik hazırlığında olan çiftin huzurunun kaçmasında iddialara göre, Şallı'nın eski eşi ve iki oğlunun babası Harun Tan neden oldu. Harun Tan'ın sosyal medyada Şallı'yı hala takip edip fotoğraflarını beğenmesi sevgilisi Uğur Akkuş'u sinirlendirdi.
Harun Tan, 2013 yılında 11 yıllık evliliğini bitirdiği Ebru Şallı ile dost kalmıştı. Hatta iş adamı, son olarak da Ebru Şallı ve çocuklarıyla Nisan 2017'de Dubai'ye tatile gitmişti. Evliliği bitse de eski eşiyle görüşmeyi sürdüren Harun Tan, sosyal medyada takip ettiği Ebru Şallı'nın fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu.
Ebru Şallı'nın karelerinin tümünü eski eşinin beğenmesnini, Uğur Akkuş'un canını sıktığı iddia edildi.
Nişanlısının paylaştığı her fotoğrafı eski eşinin beğenmesine sinirlenen Uğur Akkuş'un, Ebru Şallı'ya rest çektiği, eski eşini takipten çıkarması konusunda baskı yaptığı öne sürüldü.