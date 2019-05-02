Ebru Şallı Uğur Akkuş ilişkisinde eski eş krizi

2017 yılından beri birlikte olan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çiftinin arasını 'eski eş krizi' açtı. Evlilik hazırlığında olan çiftin huzurunun kaçmasında iddialara göre, Şallı'nın eski eşi ve iki oğlunun babası Harun Tan neden oldu. Harun Tan'ın sosyal medyada Şallı'yı hala takip edip fotoğraflarını beğenmesi sevgilisi Uğur Akkuş'u sinirlendirdi.