Ebru Şallı tencere tava mutluluk kaynağı! Yüzük çok büyük
Yılbaşı alışverişine çıkan pilates eğitmeni Ebru Şallı evlilik yüzüğünü neden takmadığına açıklık getirdi.
Özel bir davete katılan ünlü pilates eğitmeni Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un hediye ettiği evlilik yüzüğünü takmaması üzerine sorulan soruları yanıtlandırdı.
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2.5 ay önce iş insanı Uğur Akkuş ile nikah masasına oturan Ebru Şallı, yüzük sorusuna, "Nasıl takayım? Büyük olduğu için her zaman takılması kolay olan bir yüzük değil" ifadelerini kullandı.
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Yeni yıl için de alışveriş yapan Ebru Şallı, "2020 hepimize neşeli, sağlıklı, güzel günler getirsin. Tüm dünyaya barış, sevgi, huzur, güzellik diliyorum" dedi.
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Uğur Akkuş ile mutlu bir evlilik sürdüren Ebru Şallı, "Evlilik güzel bir şey tabi, herkese tavsiye ediyorum" dedi.
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