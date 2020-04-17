Ebru Şallı oğlu Pars'ı kaybetti! Ünlülerden taziye mesajları yağdı
Ünlü manken Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu Pars'ın vefat haberi gündeme bomba gibi düşerken, magazin kamuoyundan birçok ünlü isimden taziye mesajları geldi.
Ebru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars, yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu. 8 yaşındaki Pars, kansere yenik düştü. Öğle vakti düzenlen cenaze töreniyle Kilyos mezarlığında defnedildi. Lenfomaya verdiği mücadeleyi kazanamayan Pars daha önce iki kez ilik nakli olmuştu. Bu acı haberi herkesi derin hüzne boğarken, ünlüler dünyasından taziye mesajları yağdı.
Şarkıcı Deniz Seki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda taziye mesajında şu ifadeleri kullandı: "Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Allah sana güç kuvvet versin Ebru Şallı. Haberi duyduğum andan itibaren yıkıldım. Başınız sağolsun. Küçücük Pars şimdi melek oldu. Çok çok üzgünüm."
Ünlü şarkıcı Işın Karaca ise taziye mesajında, "Küçük melek, Allah gani gani rahmet eylesin, annecigine babacığına sabırlar versin... O kadar üzüldüm Kİ... Konu çocuklarımız olunca kelimelerim hep eksik.. Cennet bahçelerin meleği Pars, Huzurla uyu..." sözleriyle acısını paylaştı.
Yeşim Salkım: "Çok üzgünüm hiç bir anne ve babaya Rabbim bu acıyı yaşatmasın sevgili Ebru. Allah size sabır versin başın sağolsun."