Ebru Şallı oğlu Pars'ı kaybetti! Ünlülerden taziye mesajları yağdı

Ebru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars, yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu. 8 yaşındaki Pars, kansere yenik düştü. Öğle vakti düzenlen cenaze töreniyle Kilyos mezarlığında defnedildi. Lenfomaya verdiği mücadeleyi kazanamayan Pars daha önce iki kez ilik nakli olmuştu. Bu acı haberi herkesi derin hüzne boğarken, ünlüler dünyasından taziye mesajları yağdı.