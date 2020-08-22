Ebru Şallı oğlu Pars için paylaştı gören gözyaşlarına hakim olamadı
Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 16 Nisan'da yaşamını yitirmişti. Şallı, dün kolunda oğlu Pars'ın yaptığı bileklikle fotoğrafını paylaştı.
Ebru Şallı, Harun Tan ile birlikteliğinden olan 9 yaşındaki oğlunu geçtiğimiz Nisan ayında kaybetti. 2 yıldır lenfoma tedavisi gören Pars Tan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acılı anne Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yeni yaptığı paylaşımıyla ise herkesi duygulandırdı.
Ebru Şallı, dün kolunda oğlu Pars'ın yaptığı bileklikle fotoğrafını paylaştı. Şallı fooğrafa 'Meleğim her gece ettiğim duayı kabul et, bekliyorum...' notunu düştü.
Ebru Şallı daha sonra ise oğlu ile Bodrum'da çekilen fotoğrafını 'Çok özledim melek kokulum' notuyla sayfasında yayınladı.
Ebru Şallı, Instagram hesabından bir paylaşım daha yaptı, ve şu notu düştü:
''Çaresizlik nedir bilir misin? Kalbin kanatlanıp gittiği yere bedeninin gidememesidir. Şems-i Tebrizi…''