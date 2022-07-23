Ebru Şahin'in mini parti elbiseli pozları olay oldu! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu "Fiziğine bayıldım"
Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisinde hayat verdiği Akkız rolüyle gönüllere taht kuran, güzelliği ile hafızalara kazınan Ebru Şahin geçtiğimiz haftalarda Cedi Osman ile aşklarının başladığı Çeşme'de evlenmişti. Mutluluğunu her fırsatta sosyal medya hesabından paylaşan Şahin'in mini parti elbiseli pozu olay oldu. Güzel oyuncunun o pozuna takipçileri "Fiziğine bayıldım" "Elbisen harikaymış" notunu düştü...
Destan dizisinde canlandırdığı Akkız rolüyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda ünlü basketbolcu Cedi Osman ile dünya evine girmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Şahin'in son paylaştığı mini parti elbiseli pozları olay oldu! Takipçileri güzel oyuncuyu beğeni yağmuruna tuttu " Fiziğine bayıldım" "Elbisen harikaymış" yorumunu yaptı.
Geçtiğimiz haftalarda ünlü basketbolcu Cedi Osman'la evlenerek dünya evine giren güzel oyuncu Ebru Şahin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini mest ediyor.
Düzgün fiziği ve güzelliğiyle adından söz ettiren güzel oyuncu, son olarak süper minisiyle partiye gittiği pozlarını paylaştı. Ebru Şahin'in pozları beğeni yağmuruna tutuldu.
Ünlü basketbolcu Cedi Osman'la evlenerek hayatını birleştiren güzel oyuncu Ebru Şahin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla göz kamaştırmaya devam ediyor.