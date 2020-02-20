Ebru Polat'ın sevgilisi palalı Sabri Çelebi çıktı! Firari saldırganla Dubai'de keyif

Geçtiğimiz haftalarda Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa magazin programında yanlışlıkla sevgilisini ifşa eden Ebru Polat'ın yeni aşkı skandal bir isim çıktı. Ailesiyle Dubai'ye tatile giden Polat'a eşlik eden sevgilisi Gezi eylemleri esnasında vatandaşlara pala ile saldıran Sabri Çelebi olduğu öğrenildi.