Ebru Polat'ın sevgilisi palalı Sabri Çelebi çıktı! Firari saldırganla Dubai'de keyif
Ebru Polat'ın gizli aşkı Gezi döneminde eylemcilere pala ile saldıran Sabri Çelebi çıktı. Ebru Polat ve palalı Sabri Çelebi Dubai'de tatil keyfi yaparken yakalandı.
Geçtiğimiz haftalarda Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa magazin programında yanlışlıkla sevgilisini ifşa eden Ebru Polat'ın yeni aşkı skandal bir isim çıktı. Ailesiyle Dubai'ye tatile giden Polat'a eşlik eden sevgilisi Gezi eylemleri esnasında vatandaşlara pala ile saldıran Sabri Çelebi olduğu öğrenildi.
Dubai tatilinde çekildiği seksi fotoğraflarını Instagram hesabından yayımlayan Ebru Polat, şimdiye kadar sevgilisinin yüzünü çektiği videolarda göstermemişti. Dün akşam ise Dubai'de gittikleri bir gece kulübünden paylaşımlar yapan Polat, sevgilisini öperken çektiği videoyu paylaştı.
Ünlü şarkıcı Ebru Polat'ın sevgilisini öperken koyduğu video ikiliyi ele verdi. Polat'ın sevgilisinin firari saldırgan Sabri Çelebi olduğu anlaşıldı. İkiliyi ele veren ise yalnızca bu video olmadı.
Birlikte Dubai'de keyif çatan Ebru Polat ve Sabri Çelebi birlikte gittikleri mekanda aynı araba ile iki farklı poz paylaştı. Sabri Çelebi, Instagram hesabına fotoğrafı ''Çok güzel birinin gözünden e.p'' notuyla yayımladı.