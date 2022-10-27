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Ebru Polat'ın kölesi olmak için sıraya girdiler! Ebru Polat cevap verdi

Ebru Polat'ın kölesi olmak için sıraya girdiler! Ebru Polat cevap verdi

Instagramın en cesur kadınlarından olan Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde asıl mesleği avukatlığa döneceğinin haberini vermişti. Instagramda soru cevap yapan Polat'a birçok kişi kölen olayım yazdı. Ebru Polat ise korumalarının olduğunu ve köle istemediğini söyledi.

Ebru Polat'ın kölesi olmak için sıraya girdiler! Ebru Polat cevap verdi

Geçtiğimiz günlerde Ebru Polat ''Kölem olmak isteyen çok kişi var'' diyerek açıklama yapmış, takipçilerini şaşırtmıştı. Yine köle konusu gündeme geldi. 

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Ebru Polat'ın kölesi olmak için sıraya girdiler! Ebru Polat cevap verdi

Şarkıcı olan Polat, geçtiğimiz günlerde avukatlık mesleğine geri döneceğini söyleyerek takipçilerini şaşırtmıştı. Instagramda takipçilerinin sorularını cevapladı. Kölesi olmak isteyenlere cevap verdi.

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Ebru Polat'ın kölesi olmak için sıraya girdiler! Ebru Polat cevap verdi

Sosyal medyada soru yanıtlayan ünlü şarkıcı, bir takipçisinden gelen ''Ebru koruman olmak istiyorum. Lütfen senin emrinde olmak istiyorum.'' diyen takipçisine nazikçe cevap verdi. 

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Ebru Polat'ın kölesi olmak için sıraya girdiler! Ebru Polat cevap verdi

''Benim yakın korumam var zaten sürekli birlikte gezdiğim. Bir de emir falan ne! Öyle sözler sevmem ben... Ama iyi niyetim suistimal edilirse, ikinci kişiliğime geçiyorum o da pek normal biri değil zaten'' yanıtını verdi.

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