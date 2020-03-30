Ebru Polat'ın her güne bir sevgili paylaşımı seksi dansı kadar olay yarattı
Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından seksi bir dans videosu paylaşarak olay yaratan Ebru Polat, bu kez 'her güne bir sevgili koyacağım' açıklamasıyla gündeme geldi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'de de hızla yayılmasıyla herkes evlerine kapandı. Ünlü isimler de evlere kapanınca sosyal medya paylaşımlarını arttırdı. Ünlüler arasından paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden biri de Ebru Polat oldu.
Geçtiğimiz günlerde TikTok hesabından ve Instagram hesabından yayımladığı dans videosuyla sosyal medyada çok konuşulan Ebru Polat, bu kez yaptığı açıklamalarla Instagram'a damga vurdu.
Ebru Polat paylaşımında, şunları söyledi:
"Meğerse özel hayatta çok önemli bir şeymiş. Bir çıkayım şu karantinadan güne her güne bir sevgili koyacağım.
''Cuma, cumartesi, pazar konserlerde olacağım, geri kalan her güne bir sevgili koyacağım. Yıllardır sevgilimin olmamasını, sadece işle uğraşmamın acısını çıkarmış olacağım bence."