Ebru Polat'ın her güne bir sevgili paylaşımı seksi dansı kadar olay yarattı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'de de hızla yayılmasıyla herkes evlerine kapandı. Ünlü isimler de evlere kapanınca sosyal medya paylaşımlarını arttırdı. Ünlüler arasından paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden biri de Ebru Polat oldu.