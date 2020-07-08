Ebru Polat'ın bikini altı görenlerin tepkisini çekti! 'Hiç giymeseydin'

Koronavirüs salgını tedbirlerinin kalkmasıyla birçok ünlü isim kendisini yazlık bölgelere attı. Tedbirler boyunca evinden çıkmayan ünlü isimlerden biri olan Ebru Polat da soluğu Bodrum'da aldı ve yaz sezonunu açtı. Hayatının birçok anını da sosyal medya hesabı Instagram'da paylaşan Ebru Polat, tatil keyfini de takipçileriyle paylaşmaktan geri durmadı.