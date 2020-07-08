Ebru Polat'ın bikini altı görenlerin tepkisini çekti! 'Hiç giymeseydin'
BODRUM'da tatil yapan Ebru Polat'tan bikinili fotoğraflar peş peşe gelmeye devam ediyor. Polat, her seferinde olay olmasını başarıyor.
Koronavirüs salgını tedbirlerinin kalkmasıyla birçok ünlü isim kendisini yazlık bölgelere attı. Tedbirler boyunca evinden çıkmayan ünlü isimlerden biri olan Ebru Polat da soluğu Bodrum'da aldı ve yaz sezonunu açtı. Hayatının birçok anını da sosyal medya hesabı Instagram'da paylaşan Ebru Polat, tatil keyfini de takipçileriyle paylaşmaktan geri durmadı.
Dün Instagram'da teknedeki bikinili halini paylaşan Ebru Polat, bu fotoğrafına aldığı beğenilerle yetinmedi. Fit vücudunun sırrını veren Polat, bugün ise bambaşka bir bikinili haliyle gündem olmayı başardı.
Bodrum'dan Çeşme'ye geçen Ebru Polat, tekneden otele indi, kaldığı otelin şezlongunda gri bikinisiyle pozlar verdi. Polat, "Sosyal mesafe ile denize giriyorum" dedi.
Polat'ın açıklamasından ziyade bikini altı olay oldu. Cesur bikini altıyla beğen toplayan Ebru Polat'a "hiç giymeseydin", "İnşallah bir Duygu Özaslan vakası daha yaşamayız" gibi yorumlar geldi.