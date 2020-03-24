Ebru Polat yaşlıları ifşa edenlere sert çıktı 'Çekmeyin lan vicdansızlar'

Ebru Polat yaşlıları ifşa edenlere sert çıktı 'Çekmeyin lan vicdansızlar'
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Sokağa çıkan yaşlıları ise gençler video çekerek ifşa etmeye başlayınca Ebru Polat, o çirkin paylaşımlara ateş püskürdü.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını Türkiye'de de görülünce sıkı tedbirler alınmaya başlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşların risk grubunda olmaları nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklandı.
Yasağa rağmen sokağa çıkan yaşlıları ise zamanla bazı yaşı daha genç olan insanlar sözlü tacizlerle rahatsız ederek video çekmeye başladı.
Yaşlılara yapılan bu çirkinliğe şarkıcı Ebru Polat, 'dur' demek için sosyal medya hesabı Instagram'dan harekete geçti. Polat, 'vicdansızlar' diyerek yaşlılara yapılanlara isyan etti.
Yaşlılara yapılan duygusal şiddete sessiz kalmayan Ebru Polat, sosyal medyada da büyük tepki çeken bir yaşlı vatandaşla dalga geçildiği anları paylaşarak şunları söyledi: