Ebru Polat tektaşını kendi aldı hem de yarım milyon değerinde! İşte o yüzük
Şarkıcı Ebru Polat'ın kendi markası üzerinden çıkardığı kozmetik ürünler satış satış gidince kendisine hediye olarak 500 bin TL değerinde bir tektaş hediye aldı.
Sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat, bu kez kendisine aldığı hediye ile olay oldu. Birçok sosyal medya fenomeni gibi kendi kozmetik markasını çıkaran Ebru Polat, işlerinin yolunda olduğunu dile getirip, kendisine 500 bin TL değerinde bir tektaş aldığını duyurdu.
Ebru Polat, ''Kozmetik ürünlerimin satışı çok iyi gidiyor, kendimi ödüllendirdim'' deyip yüzüğün net olarak görüldüğü bir fotoğrafını bu şekilde paylaştı.
Öte yandan karantina boyunca evden çıkmayan ünlü isimler arasında olan Ebru Polat, normalleşme süreciyle beraber soluğu anında tatilde aldı. Bodrum'un tozunu attıran Polat, seksi fotoğraflarıyla magazin gündeminden düşmezken bir anda yeni kararlarıyla olay oldu.
Tatillerine kısa bir ara verip İstanbul'a dönen Ebru Polat, önce imajından başlatıp mesleğine kadar değişikliğe gitti. Zaten Hukuk Fakültesi çıkışlı olan Ebru Polat, avukatlık yerine şarkıcılığı meslek edinmişken şimdilerde bir yenisine merak saldı.