Ebru Polat tektaşını kendi aldı hem de yarım milyon değerinde! İşte o yüzük

Sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat, bu kez kendisine aldığı hediye ile olay oldu. Birçok sosyal medya fenomeni gibi kendi kozmetik markasını çıkaran Ebru Polat, işlerinin yolunda olduğunu dile getirip, kendisine 500 bin TL değerinde bir tektaş aldığını duyurdu.