Ebru Polat İsmail YK'nın Bomba Bomba şarkısında bikinisiyle dans etti ortalık sallandı
BODRUM'da tatil yapan şarkıcı Ebru Polat, İsmail YK’nın Bomba Bomba şarkısı eşliğinde teknede bikiniyle dans etti. Instagram'da yüz binlerce izlenmeye ulaştı.
Annesini de yanına alarak karantina günlerinin ardından Bodrum'a tatile giden Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı sallamaya devam ediyor. Zaman zaman sosyal medyadan yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Polat, bu kez tatil paylaşımlarıyla olay oldu.
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Instagram'dan tatil pozlarını paylaşmasının yanı sıra Polat, son dans videosuyla ortalığı yaktı kavurdu. Ebru Polat, son olarak ise İsmail YK'nın Bomba Bomba şarkısı eşliğinde teknede bikiniyle dans ettiği anları Instagram hesabından paylaştı.
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Polat paylaşımına "Sezon açılmıştır demeyi çok isterdim ama 'Zalimsin karantina, şişmanlamışım' dansı videosu gelsin öyle ise sizlere" notunu yazdı.
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Ünlü şarkıcının bikinili dans videosu kısa süre içinde yüz binlerce izlenmeye ulaştı.
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