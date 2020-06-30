Ebru Polat İsmail YK'nın Bomba Bomba şarkısında bikinisiyle dans etti ortalık sallandı

Annesini de yanına alarak karantina günlerinin ardından Bodrum'a tatile giden Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı sallamaya devam ediyor. Zaman zaman sosyal medyadan yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Polat, bu kez tatil paylaşımlarıyla olay oldu.