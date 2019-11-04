Ebru Polat Ezhel'in Aya şarkısında dans etti! Sosyal medyada olay oldu

Ardından ise takipçilerinin dans videosunu ana sayfada paylaşması ısrarı üzerine paylaşım yapan Polat, "Hiç ısrar etmeyin bunu asla ana sayfaya koymayacağım. Uğraşamam vallahi kimseyle her yerde kendimi görmek istemiyorum şu an. Kendi sevenlerim görsün yeter" dedi.