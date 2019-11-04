Ebru Polat Ezhel'in Aya şarkısında dans etti! Sosyal medyada olay oldu
Geçtiğimiz günlerde Kadir İnanır hakkında şoke eden iddialarda bulunan Ebru Polat, Ezhel'in Aya şarkısında dans ettiği videosuyla cesur bir paylaşıma imza attı.
Geçtiğimiz günlerde Kanal D'nin 2. Sayfa adlı magazin programına katılarak Kadir İnanır'ın öz amcası olabileceğini iddia eden Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlara devam ediyor.
Ünlü rapçi Ezhel'in son parçası Aya'da dans eden Yonca Evcimik'in ardından Ebru Polat da Instagram'ın hikaye kısmından dans ettiği videosunu paylaştı ve herkesin ağzını açık bıraktı.
Altın rengi parlak mini bir elbise giyen Ebru Polat, "Bensiz olmaz" diyerek paylaştığı videosundaki kalça hareketleriyle izleyenleri şaşkına çevirdi.
Ardından ise takipçilerinin dans videosunu ana sayfada paylaşması ısrarı üzerine paylaşım yapan Polat, "Hiç ısrar etmeyin bunu asla ana sayfaya koymayacağım. Uğraşamam vallahi kimseyle her yerde kendimi görmek istemiyorum şu an. Kendi sevenlerim görsün yeter" dedi.