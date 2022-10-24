Ebru Polat eski mesleğine geri dönüyor! ''... hanım diyeceksiniz''
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, 14 yıl aradan sonra eski mesleğine geri dönmeye karar verdi. Şarkıcı, haberi, 'Önümüzdeki hafta itibarıyla 'Avukat hanım' diyeceksiniz' sözleriyle duyurdu. Sevenlerine yeni şarkısının da müjdesini verdi.
Şarkıcı Ebru Polat, ara verdiği avukatlık mesleğine geri dönme kararı aldı. Polat, haberi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderilerle duyurdu.
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Şarkıcının gerçek mesleğini duyanlar çok şaşırdı.
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2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamlayan Ebru Polat, bir süre avukat olarak görev yaptıktan sonra kariyerini müzik alanında devam ettirmişti.
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Ebru Polat, İstanbul Barosu'nda çektiği fotoğrafı takipçileri ile paylaştı.
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