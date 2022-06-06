Ebru Polat ahlaksız itiraf karşısında ne yapacağını şaşırdı ''Ormanda cinsel ilişkiye girdik!''
İddialı ve cesur pozlarıyla sık sık gündemde olan Ebru Polat, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle soru-cevap ve itiraf etkinliği yapıyor ve gelen itiraflarla da gündem oluyor. Ebru Polat son yaptığı itiraf etkinliğinde bir takipçisinin, "Ormanda cinsel ilişkiye girdim" itirafına çok sinirlendi. Bakın neler söyledi...
Şarkıları, iddialı ve cesur pozları ve özel hayatıyla sürekli gündeme gelen ve gelmeye devam eden ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabının hikaye kısmından takipçileriyle sık sık dertleşiyor. ''soru-cevap'' ve ''itiraf et'' etkinliğiyle büyük ilgi gören Polat'ın paylaşımlarından bakın ne itiraflar çıkıyor...
''Ormanda grup halinde cinsel ilişkiye girdik''
Şarkıcı Ebru Polat ise "İyi b.k yedin bir de matah bir şey gibi anlatıyorsun ne azgınsınız arkadaş ya!" diyerek tepki gösterdi.
''Emzirme odasında...''
Polat'a gelen bir diğer itiraf ise duyanları şaşkına çevirdi. Bir kullanıcı, "Eski sevgilimle AVM'deki emzirme odasında seviştim, odadan çıktım kocası geldi" diye yazdı. Polat ise, "Kadında hiç mi korku yok. Neler neler var mesajlarda şok olursunuz. Ben ne kadar masumum yahu." dedi.
''Evli bir ünlüden hamileyim''
Bir takipçisi Ebru Polat'a, "Evli bir ünlüden hamileyim acaba söylersem aldırmak isterse?" sorusunu sordu. Bu soru karşısında şoke olan Polat, "Hoba başladık yine. Güzin Abla gibi oldum" yanıtını verdi.