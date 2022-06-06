Ebru Polat ahlaksız itiraf karşısında ne yapacağını şaşırdı ''Ormanda cinsel ilişkiye girdik!''

''Emzirme odasında...''

Polat'a gelen bir diğer itiraf ise duyanları şaşkına çevirdi. Bir kullanıcı, "Eski sevgilimle AVM'deki emzirme odasında seviştim, odadan çıktım kocası geldi" diye yazdı. Polat ise, "Kadında hiç mi korku yok. Neler neler var mesajlarda şok olursunuz. Ben ne kadar masumum yahu." dedi.