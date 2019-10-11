Ebru Helvacıoğlu'nun son hali herkesi şaşırttı Çalıkuşu dizisinin Necmiye'ydi
Çalıkuşu dizisinde Necmiye karakterine hayat veren Ebru Helvacıoğlu, son haliyle hayranlarını şaşırttı.
2013 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Çalıkuşu dizisindeki Necmiye karakteriyle, izleyiciye sinir krizleri geçirten ünlü oyuncu Ebru Helvacıoğlu, değişimiyle şaşırttı.
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Başrollerini Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in paylaştığı dizide, Helvacıoğlu, sevdiği adam tarafından sevilmeyen hatta nefret edilen sıradan bir kadına hayat veriyordu. Aklını evlenmekle bozmuş, sevdiği adam tarafından sevilmek, onunla evlenebilmek için türlü hinliklere başvurmuştu.
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Helvacıoğlu, bu rolü canlandırırken o kadar başarılıydı ki, o dönem, izleyiciyi ekran karşısında adeta öfkeden deliye döndürüyordu.
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Instagram'da oldukça aktif olan güzel oyuncunun yüzündeki değişim, dikkatlerden kaçmadı.
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