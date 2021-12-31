Ebru Gündeş'ten Reza Zarrab'a sahneden olay gönderme: Affetmem, Allah affetsin!
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, konserinde şarkı söylerken boşandığı eşi Reza Zarrab'a çok konuşulacak bir gönderme yaptı!
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş son sahnesinde, şarkısını seslendirirken şarkının arasında "Asla affetmem. Allah Affetsin ben affetmem” diyerek boşandığı eşi reza Zarrab'a göndermede bulundu. Kendisini, O Ses Türkiye'de görev aldıklarından bu yana yakın arkadaş oldukları bilinen Hadise ile aldattığı iddialarının yayıldığı eski eşi Reza Zarrab'a olduğu anlaşılan bu göndermenin nedeni ise magazin camiasında soru işaretlerine yol açtı. Reza zarrab'ın Ebru Gündeş ile barışma talebinin olduğu, Gündeş'in ise bunu istemediği ve mesaj verdiği şeklinde yorumlandı!
Eki eşi Reza Zarrab'ın kendisini arkadaşı Hadise ile aldattığı iddialarını yalanlamayan ve bu iddialar hakkında sessiz kalmayı tercih eden Ebru Gündeş, sahneden Reza Zarrab'a seslendi.
Önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Ebru Gündeş'in,sosyal medyaya bir görüntüsü düştü ve bu video sosyal medya sayfalarında viral oldu.
"Asla affetmem, Allah affetsin ben affetmem."
Sahnede Çal Bu Gece şarkısını seslendiren Gündeş, bir ara seyircilerine dönüp; "Asla affetmem, Allah affetsin ben affetmem." dedi.