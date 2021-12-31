Ebru Gündeş'ten Reza Zarrab'a sahneden olay gönderme: Affetmem, Allah affetsin!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş son sahnesinde, şarkısını seslendirirken şarkının arasında "Asla affetmem. Allah Affetsin ben affetmem” diyerek boşandığı eşi reza Zarrab'a göndermede bulundu. Kendisini, O Ses Türkiye'de görev aldıklarından bu yana yakın arkadaş oldukları bilinen Hadise ile aldattığı iddialarının yayıldığı eski eşi Reza Zarrab'a olduğu anlaşılan bu göndermenin nedeni ise magazin camiasında soru işaretlerine yol açtı. Reza zarrab'ın Ebru Gündeş ile barışma talebinin olduğu, Gündeş'in ise bunu istemediği ve mesaj verdiği şeklinde yorumlandı!