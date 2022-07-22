Ebru Gündeş'in Iraklı sevgilisinin eski sevgilisine gönderdiği para dudak uçuklattı!
Iraklı Rassan Khoshnaw ile tatilde sarmaş dolaş görüntülenen Ebru Gündeş'in yeni aşkının, eski sevgilisi olay oldu. Iraklı iş adamının eski sevgilisine gönderdiği para ise dudak uçuklattı!
11 yıllık eşi ve kızının babası olan Rıza Zarrab'tan geçtiğimiz yıl ihanet iddiaları nedeni ie boşanan ünlü şarkıcı yeni bir aşka yelken açmıştı.
Gündeş, konserlerini asla kaçırmayan ve kendisine abayı yakmış halleri ile bilinen 28 yaşındaki Kuzey Irak'lı iş insanı Rassan Khoshnaw ile tatilde görüntülenmişti.
48 yaşındaki ünlü şarkıcının yeni aşkıda çapkın çıkmış ve yüzünü güldürmemiş. Gündeş, Rassan Khoshnaw'ın ismi birçok ünlü isimle anılınca taze aşkı sonlandırmıştı.
Magazin gündemine bomba gibi düşen bir diğer haber ise Rassan Khoshnaw ve Bahar Candan'ın eski sevgili olmasıydı.