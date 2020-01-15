Ebru Gündeş Reza Zarrab'ın yalısından taşınıyor kaçak kat çıkınca davalık olmuştu
Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın Kanlıca'daki yalısından taşınma kararı aldı. Yıllar önce 25 milyon liraya alınan yalıda eşi Reza Zarrab'ın tadilat yaparak kaçak kat çıkması da Gündeş'in başını yakmıştı.
Ebru Gündeş, Kanlıca'daki ikiz yalısından taşınma kararı aldı. 180 derece Boğaz manzaralı yalıda 9 yaşındaki kızı Alara ile birlikte yaşayan Gündeş, kararıyla şaşırttı.
Kanal D'de yayıMlanan 2. Sayfa adlı magazin programının haberine göre, yıllar önce 25 milyon TL'ye alınan yalıyı boşaltmaya hazırlanan Ebru Gündeş rotayı Kemerburgaz'a çevirdi. Gündeş'in orman içindeki yeni villasının değeri ise dudak uçuklattı. Yeni villanın, tam 13 milyon TL olduğu iddia edildi.
Ebru Gündeş’in Reza Zarrab’ın yıllar önce Kemerburgaz’da 7 milyon liraya satın aldığı villasına da çıkabileceği söylendi. Ancak bu villanın uzun süredir kullanılmadığı biliniyor.
Gündeş’in tadilat ve dekorasyon için 2 milyon liradan fazla harcanan villayı tercih etmemesi ise bu taşınmayla birlikte eşiyle olan tüm bağını koparmak istediği şeklinde yorumlandı.