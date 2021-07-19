Ebru Gündeş konserini izlemenin bedeli 22 bin lira!
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş'in konserini izlemenin bedeli 22 bin TL... Sosyal medyada fotoğrafı paylaşılan bir hesap pusulasında, Ebru Gündeş konserinde 4 kişiye gelen meblağ adeta dudak uçuklattı.
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş'i dinleyenlerin hem içi yanıyor hem de cebi... Ünlü sanatçı, geçtiğimiz hafta 3 gün sahne aldığı Günay Restaurant'ta Bodrum'u sallamıştı. Rezervasyonları günler öncesinden dolan Gündeş'i dinlemek isteyen hayranları kesenin ağzını açtı.
Hayranları kesenin ağzını açtı! Kişi başı 4 bin 500 TL...
Yalıkavak'ın muhteşem atmosferinde 8-9-10 Temmuz'da sahne alan Gündeş'i dinleyen bir grubun ödediği ücret sosyal medyada gündem oldu. 5 kişi Gündeş'i dinleyen grubun ödediği ücret tam tamına 22 bin 500 liraydı.
"Gidiyor Gönlümün Efendisi"
Kişi başı 4 bin 500 lira ödenen adisyonu sosyal medyada görenler şaştı kaldı.
Sosyal medya kullanıcıları "Gidiyor Gönlümün Efendisi", "Aldırma Deli Gönlüm" gibi Gündeş'in popüler şarkı sözleriyle olaya gönderme yaptı.