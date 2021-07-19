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Ebru Gündeş konserini izlemenin bedeli 22 bin lira!

Ebru Gündeş konserini izlemenin bedeli 22 bin lira!

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş'in konserini izlemenin bedeli 22 bin TL... Sosyal medyada fotoğrafı paylaşılan bir hesap pusulasında, Ebru Gündeş konserinde 4 kişiye gelen meblağ adeta dudak uçuklattı.

Ebru Gündeş konserini izlemenin bedeli 22 bin lira!

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş'i dinleyenlerin hem içi yanıyor hem de cebi... Ünlü sanatçı, geçtiğimiz hafta 3 gün sahne aldığı Günay Restaurant'ta Bodrum'u sallamıştı. Rezervasyonları günler öncesinden dolan Gündeş'i dinlemek isteyen hayranları kesenin ağzını açtı.

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Ebru Gündeş konserini izlemenin bedeli 22 bin lira!

Hayranları kesenin ağzını açtı! Kişi başı 4 bin 500 TL...

Yalıkavak'ın muhteşem atmosferinde 8-9-10 Temmuz'da sahne alan Gündeş'i dinleyen bir grubun ödediği ücret sosyal medyada gündem oldu. 5 kişi Gündeş'i dinleyen grubun ödediği ücret tam tamına 22 bin 500 liraydı.

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Ebru Gündeş konserini izlemenin bedeli 22 bin lira!

 "Gidiyor Gönlümün Efendisi"

Kişi başı 4 bin 500 lira ödenen adisyonu sosyal medyada görenler şaştı kaldı. 

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Ebru Gündeş konserini izlemenin bedeli 22 bin lira!

Sosyal medya kullanıcıları "Gidiyor Gönlümün Efendisi", "Aldırma Deli Gönlüm" gibi Gündeş'in popüler şarkı sözleriyle olaya gönderme yaptı.

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