Ebru Gündeş konserde ağlamaya başladı, aniden sahneyi terk etti!
Geçtiğimiz haftalarda annesini kaybeden Ebru Gündeş, ilk konserine çıktı. Sahnede annesi aklına gelince gözyaşlarına boğuldu. Gündeş, annesini son yolduluğuna uğurlarken ayakta durmakta güçlük çekmişti. Acı kayıptan sonra ilk sahnesine çıkan başarılı şarkıcı 'Aşık' şarkısını seslendirirken, "Keşke yanımda olsaydın canım, öyle özledim ki" sözlerinde gözyaşlarına boğuldu. Hüngür gündür ağlamaya başlayan Gündeş, sahneden indi.
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz haftalarda annesini toprağa vermişti. Annesinin acı kaybıyla sarsılan şarkıcı, zor günler geçirdi. Cenazeden sonra ilk kez sahneye çıkan Ebru Gündeş, zor anlar yaşadı. Hüngür hüngür ağladı, gözyaşlarına boğuldu, sahneden indi. İşte ayrıntılar...
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in annesi Müjdan Bilgin, 24 Temmuz'da 73 yaşında hayatını kaybetti. Şarkıcı, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan annesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu.
Yaşadığı büyük acının ardından dün akşam Belek'teki bir otelde konser veren şarkıcı, sahnede zor anlar yaşadı.
Annesinin vefatının ardından ilk kez sahneye çıkan Ebru Gündeş, peş peşe sevilen şarkılarını okudu.