Ebru Gündeş Deniz Akkaya ve Seren Serengil davası karara bağlandı
Ebru Gündeş'e hakaret ettikleri iddiasıyla yargılanan Seren Serengil ve Deniz Akkaya hakkında mahkeme gerekçeli kararı açıkladı.
Bir dönem Duymayan Kalmasın programını sunan Deniz Akkaya ve Seren Serengil'in Ebru Gündeş'in futbolcu Ufuk Ceylan ile gizlice görüştüğünü iddia etmesi Gündeş'i çileden çıkarmıştı. Gündeş, hakaret ve özel hayatın gizliliğini ihlal iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.
Gündeş'in suç duyurusu üzerine Serengil ile Akkaya hakkında 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından 2 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama geçtiğimiz günlerde karara bağlanmıştı. Yargılama aşamasında ifade veren sanık manken Deniz Akkaya savunmasında, şu ifadeleri kullandı:
Takdir ettiğim biri: -"Programın formatı gereği gazete kupürlerinden oluşan haberleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ebru Gündeş'in şahsına ve kişiliğine yönelik kasti bir eylemimiz olmadı. Hatta müşteki şahsen takdir ettiğim ve konserlerine gittiğim birisidir. Beraatimi talep ederim"
Yargılama aşamasında ifade veren bir diğer sanık sunucu Seren Serengil ise ifadesinde, şunları söyledi:
Sadece yorumladık: "Televizyon programında basında çıkan haberleri alarak sadece yorum yaptık. Özel hayatın gizliliği kesinlikle ihlal edilmemiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum."