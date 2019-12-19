Ebru Gündeş Deniz Akkaya ve Seren Serengil davası karara bağlandı

Gündeş'in suç duyurusu üzerine Serengil ile Akkaya hakkında 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından 2 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.