e-devlet'e girip hemen bakın! Evinize en yakın deprem toplanma alanı nerede?
Sabaha karşı merkez üssü Düzce olan 4.9'luk depremin ardından herkesin bir kez daha yüreği ağzına geldi. Can kaybının olmadığı deprem sonrası kendisini dışarı atan milyonlarca vatandaş en yakın toplanma alanı nerede sorusunun yanıtını araştırdı. e-devlet ile, tek tıkla evinize en yakın deprem toplanma alanını görebilirsiniz...
Dün geceki korkutan depremin ardından bir kez daha akıllara deprem toplanma alanları geldi. AFAD tarafından Türkiye genelinde deprem toplanma alanları belirlenerek e-Devlet'te yayınlandı. e-Devlet portalına girerek bulunduğunuz yere en yakın afet toplanma alanını öğrenmeniz mümkün. İşte, 81 il için deprem toplanma alanı sorgulama ekranı...
Düzce'de gece saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan depremde panik nedeniyle 68 kişi yaralandı. Tekirdağ'dan Ankara'ya kadar birçok ilde hissedilen sarsıntının ardından bölgede artçı sarsıntılar da yaşandı.
Deprem fay hatları üzerinde bulunan ülkemizde, afet acil toplanma alanları önem arz ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde vatandaşların deprem anında ve sonrasında ne yapacağını konusunda hâlâ bilgi eksikliği bulunuyor.
Türkiye genelinde devlet tarafından belirlenen deprem toplanma alanlarını e-Devlet'ten öğrenmek mümkün.