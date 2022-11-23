e-devlet'e girip hemen bakın! Evinize en yakın deprem toplanma alanı nerede?

Dün geceki korkutan depremin ardından bir kez daha akıllara deprem toplanma alanları geldi. AFAD tarafından Türkiye genelinde deprem toplanma alanları belirlenerek e-Devlet'te yayınlandı. e-Devlet portalına girerek bulunduğunuz yere en yakın afet toplanma alanını öğrenmeniz mümkün. İşte, 81 il için deprem toplanma alanı sorgulama ekranı...