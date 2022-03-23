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E-5'te feci kaza! Hafriyat kamyonu eceli oldu metrelerce sürükledi

E-5'te feci kaza! Hafriyat kamyonu eceli oldu metrelerce sürükledi

Küçükçekmece E-5’te, emniyet şeridindeki çamur nedeniyle kayan motosikletli bariyerlere çarparak hafriyat kamyonunun altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü feci şekilde can verirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Acı haberi öğrenince olay yerine gelen talihsiz adamın yakınları, sinir krizi geçirdi.

E-5'te feci kaza! Hafriyat kamyonu eceli oldu metrelerce sürükledi

KÜÇÜKÇAKMACE'de kaza Fatih Mahallesi E-5 Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Topkapı istikametine 34 CSR 999 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan motokurye Okan Öztürk (32), emniyet şeridine girdi. Yol kenarındaki çamur nedeniyle motosikletinin kontrolü kaybeden Öztürk, bariyerlere çarptı. 

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E-5'te feci kaza! Hafriyat kamyonu eceli oldu metrelerce sürükledi

Çarpmanın etkisiyle savrulan Öztürk motosikletiyle birlikte aynı yöne giden Serdar Çağlar yönetimindeki 74 AAT 422 plakalı hafriyat kamyonun altına girdi. Yaklaşık 30 metre sürüklenen Öztürk, aracın altından düştü. Motosiklet ise yaklaşık 100 metre kamyonun altında sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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E-5'te feci kaza! Hafriyat kamyonu eceli oldu metrelerce sürükledi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi aldıktan sonra kamyon sürücüsü Serdar Çağlar’ı gözaltına aldı.

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E-5'te feci kaza! Hafriyat kamyonu eceli oldu metrelerce sürükledi

Arkadaşları sinir krizi geçirdi
Acı haberi alan Öztürk'ün akrabaları ve arkadaşları olay yerine koştu. Polis ekipleri, sinir krizi geçiren motosiklet sürücüsünün arkadaşlarını ve akrabalarını güçlükle sakinleştirdi. 

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