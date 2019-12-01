Düzce'deki fabrika yangını kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı

DÜZCE 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5,5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

DÜZCE 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

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Söndürme çalışmalarına Kocaeli, Bolu ve Sakarya'dan gelen itfaiye ekipleri de destek verdi.

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