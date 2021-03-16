Düzce'de vahşet! Eşini boğazını kesip öldürdükten sonra intihar etti

Mediha ve Metin Aygün'ün cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Akçakoca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Çiftin 16, 8 ve 6 yaşlarındaki 3 çocuğu da Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.