Düzce’de tarım işçilerini taşıyan patpat devrildi son birlikteliği böyle paylaşmış
DÜZCE'de tarım işçilerinin olduğu patpat devrildi. Acı kazada Elif Başoğlu (22) ölürken 5 kişi de yaralandı. Talihsiz işçilerin fındık bahçesine dönmeden önce birlikte öğle yemeği yediği, ölen genç kızın o anı öz çekim yaparak paylaştığı görüldü.
Kaza, Düzce Kavakbıçkı-Aktarla köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce Merkeze bağlı Aktarla köyünden Kavakbıçkı köyüne fındık toplamaya giden Melike B. İdaresindeki patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazazedelerin ihbarı ile Ambulans ekiplerine olay yerine geldi.
22 yaşındaki Elif olay yerinde öldü
Ekipler patpat sürücüsü Melike B. İle birlikte patpatta bulunan Nebahat A., Dilara Y., Merve B. ve Şevval B.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazada patpat üzerinde bulunan 22 yaşındaki Elif Başoğlu ise olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öğle yemeğini yeyip tekrar dönerken...
Tarım işçilerinin fındık bahçesindeki çalışmalarının ardından Aktarla köyüne öğlen yemeğine gittikleri, öğlen yemeğini yemelerinin ardından tekrar fındık bahçesine doğru yola çıktıkları öğrenildi. Yemeğin ardından ise kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Elif Başoğlu’nun öz çekim yaparak fotoğrafı sosyal medya hesabına yüklediği görüldü.
Genç kızdan geriye sabah saatlerinde salıncağa bindiği son görüntüler kaldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntülerin sonunda genç kızın o yürek yakan anları görülüyor.