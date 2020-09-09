Düzce’de tarım işçilerini taşıyan patpat devrildi son birlikteliği böyle paylaşmış

22 yaşındaki Elif olay yerinde öldü

Ekipler patpat sürücüsü Melike B. İle birlikte patpatta bulunan Nebahat A., Dilara Y., Merve B. ve Şevval B.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazada patpat üzerinde bulunan 22 yaşındaki Elif Başoğlu ise olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.