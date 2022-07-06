Düzce'de sel felaketi! 9'uncu günde acı haber kepçe operatörünün cenazesi bulundu

Arama çalışmalarını Melen Çayı ve çevresinde yoğunlaştıran yaklaşık 400 kişilik ekip, Yayakbaşı köyü mevkisinde suyun içinde bir cesede rastladı. Yapılan incelemede cesedin Okan Bayrak'a ait olduğu tespit edildi.