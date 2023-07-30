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Düzce'de bisiklet sürücüsü ölümden döndü! Başını yere çarptı ağır yaralandı

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Düzce'de bisiklet sürücüsü ölümden döndü! Başını yere çarptı ağır yaralandı

Düzce'de hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Düzce'de bisiklet sürücüsü ölümden döndü! Başını yere çarptı ağır yaralandı

Kaza, dün akşam saatlerinde Düzce merkezde bulunan Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana geldi.

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Düzce'de bisiklet sürücüsü ölümden döndü! Başını yere çarptı ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Ali Ö. idaresindeki 06 FK 3541 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Turgay A.’nın kullandığı bisiklete çarpıştı.

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Düzce'de bisiklet sürücüsü ölümden döndü! Başını yere çarptı ağır yaralandı

Çarpmanın şiddetiyle bisiklet sürücüsü yere savruldu. Başını yere çarpan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Düzce'de bisiklet sürücüsü ölümden döndü! Başını yere çarptı ağır yaralandı

Turgay A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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