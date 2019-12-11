Duygusal anlar yaşandı EDHO'da şaşırtan ayrılık ünlü oyuncu diziye veda etti
ATV ekranlarında yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde Hızır ve Sevda arasında duygusal anlar yaşandı, ünlü oyuncu diziye veda etti.
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın dün akşam yayımlanan 151. bölümünde Hızır ile eski sevgilisi Sevda bir araya gelerek yüzleşti. Sevda rolüyle diziye katılan Naz Elmas ise dün akşam yayınlanan bölümden sonra diziden ayrıldı.
Hızır'ın annesi de öldürmeye çalışan Sevda yaşadıkların pişmanlık duyarak eski sevgilisinin karşısına çıktı. İkili arasında yüzleşme yaşandı. Sevda, "New York'a gidiyorum. Artık geri dönmeyeceğim. Sana yaptıklarımı kötülükten değil, seni sevdiğim ve kıskandığım için yaptım"diyerek eski aşkına veda etti.
Hızır ise Sevda'yı yaptıklarından dolayı affettiğini söyleyerek, "Sevda senin geri dönmeni istemem. Ben seninle bir arkadaşlık yaptım. Bu art niyetli değildi. Ama ilişkimiz başka bir şeye dönüştü. Sen iyi birisin. Ama kötü birine dönüşmeden, kötü insanların arasından uzaklaş ve git" şeklinde konuştu. İki eski sevgili birbirlerine sarılarak veda etti.
Hızır ve Sevda'nın veda sahnesinin yanı sıra Haşmet ile Emine'nin evlendiklerini açıklaması diziye damga vurdu. Emine'nin kardeşi evlilik haberini duyunca çılgına döndü. Tipi, ablası ve Haşmet'e bağırarak, "Bitti abla. Haşmet de bitti. Eğer ikinizi burada bir şey yapmıyorsam, anne dediğim insanın hatırınadır. İkinizi de sildim attım" dedi.