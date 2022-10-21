Duygu Özaslan "yanlışlıkla oyun karakteri oldum" dedi! Dekolteli pozu Instagram'ı salladı
Fenomen Duygu Özaslan uzun zamandır beraber olduğu basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile geçtiğimiz aylarda Paris'te dünyaevine girmişti. YouTube'da paylaştığı makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle 1 milyondan fazla aboneye ulaşan ünlü isim Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan güzelliği ile beğeni toplamaya ve gündeme gelmeye devam ediyor. Özel hayatı ilede zaman zaman gündeme gelen Duygu Özaslan geçtiğimiz aylarda basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile dünya evine girmişti.
31 yaşında güzel fenomen bu kez Instagram hesabından paylaştığı dekolteli paylaşım ile takipçilerini büyülemeyi başardı.
Instagramda 2 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan Özaslan sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
Siyahlar içersinde kameraların karşısına geçen Duygu Özaslan paylaşımının altında "Ben yine yanlışlıkla oyun karakteri oldum" notunu düştü. İşte Duygu Özaslan'ın o çok konuşulan paylaşımı...