Duygu Özaslan, minisiyle eşinin kucağında poz verdi yorumlar yağmur oldu! "Zorsun ahir zaman"
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Her sene 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı bitmesine rağmen paylaşımları devam eden Duygu Özaslan yine çok konuşulacak bir pozunu yayınladı. Basketbolcu eşi Can Maxim Mutaf'ın kucağında poz veren Özaslan'a onlarca yorum yağdı.
Fenomen Duygu Özaslan sosyal medya paylaşımları ile adından daima söz ettirmeyi başarıyor. Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evlenen sosyal medya fenomeni bu kez cadılar bayramı paylaşımıyla konuşuldu.
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Bir sosyal medya kullanıcısının Özaslan'ın paylaşımına yaptığı ''Limon bile gelinlik giyebilmiş, inanılmaz. Çok zorsun ahir zaman'' yorumu gündem oldu.
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Duygu Özaslan dün paylaştığı kareler ile dikkat çekti.
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Eşiyle birlikte vampir kostümü ve makyajı yapan Özaslan bir çorbacıda verdiği pozları paylaştı.
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